Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vatandaşa aşure ikram etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vatandaşa aşure ikram etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vatandaşa aşure ikram etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Nevşehir'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vatandaşa aşure ikram etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Nevşehir'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vatandaşa aşure ikram etti.

Çeşitli temaslar ve ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir Valiliği ziyaretinin ardından Çiçekli Camii'nde Cuma Namazını kıldı. Namazın ardından cemaatle sohbet eden Oktay, vatandaşa aşure ikram etti. Oktay'a Vali İnci Sezer Becel ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe de eşlik etti. - NEVŞEHİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vatandaşa aşure ikram etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vatandaşa aşure ikram etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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