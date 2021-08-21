Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Sinop'a geldi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Sinop'a geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Sinop'a geldi
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel felaketinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Sinop'a geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel felaketinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Sinop'a geldi.

Oktay ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kente gelmelerinin ardından helikopterle Ayancık ilçesine gitti.

Oktay ve beraberindekiler, afet koordinasyon merkezinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Sinop'a geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Sinop'a geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Sinop'a geldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Sinop'a geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Sinop'a geldi - Haberler
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