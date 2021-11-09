Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti

AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malatya'da çöken binada arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malatya'da çöken binada arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu bildirdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya'da çöken binadan yaralı olarak çıkartılan vatandaşlarımızın hayati tehlikesinin bulunmaması teselli vericidir. Halihazırda arama-kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, devletimiz tüm kabiliyet ve imkanlarıyla sahadadır. Geçmiş olsun Malatya."ifadelerini kullandı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
title