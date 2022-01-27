Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kur korumalı sistem) Yılbaşından bu yana günlük ortalama yaklaşık 7 milyar lira giriş olmuş, toplam mevduat... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kur korumalı sistem) Yılbaşından bu yana günlük ortalama yaklaşık 7 milyar lira giriş olmuş, toplam mevduat...

AA, Abdullah Yasin Güler - Güncel
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kur korumalı sistem) Yılbaşından bu yana günlük ortalama yaklaşık 7 milyar lira giriş olmuş, toplam mevduat büyüklüğü 209 milyar lirayı bulmuştur"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kur korumalı sistem) Yılbaşından bu yana günlük ortalama yaklaşık 7 milyar lira giriş olmuş, toplam mevduat büyüklüğü 209 milyar lirayı bulmuştur"

AA / Abdullah Yasin Güler - Güncel

fuat oktay, Güncel, Haber

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