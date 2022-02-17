Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kosova'nın bağımsızlığının 14. yılını kutladı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kosova'nın bağımsızlığının 14. yılını kutladı

AA, Abdullah Yasin Güler - Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kosova'nın bağımsızlığının 14. yılını kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kosova'nın bağımsızlığının 14'üncü yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kosova'nın bağımsızlığının 14'üncü yıl dönümünü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihimizle, kültürümüzle medeniyetimizle yüzyıllardır dost ve kardeşimiz olan Kosova'nın bağımsızlığının 14. yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullandı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Politika

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