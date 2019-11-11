Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz'u kabul etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'u kabul etti.

11.11.2019 22:50 | Son Güncelleme: 11.11.2019 22:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı 'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, KKTC'de tarımsal üretimin artırılması, tarımsal sulama ve içme suyu projeleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz'u kabul etti
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