Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu'nu kabul etti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu'nu kabul etti

AA / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

İŞKUR ile iş birliği halinde, KKTC'deki mesleki eğitim branşlarının geleceğin mesleklerine uyumlanacak şekilde güncellenmesi ve böylelikle KKTC'de mesleki eğitimin güçlendirilmesi hususları da görüşülürken, KKTC'de işverenlerin ihtiyaçları ile mevcut işgücünün yeterliliğini ölçen bir saha araştırmasının TÜİK, İŞKUR ve KKTC İstatistik Kurumu iş birliğinde yapılması değerlendirildi.

Görüşmede, ayrıca, KKTC EBA üzerinde yazılım, müfredat uyumu gibi çalışmaların büyük oranda tamamlandığı da kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu'nu kabul etti
AA / Cebrail Karabulut - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu'nu kabul etti - Haberler
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