Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Oktay, burada Türkiye'den gelen sağlık personeliyle sohbet etti. Hastanede incelemelerde bulunan Oktay, yetkililerden bilgi aldı. Oktay, ayrıca yerli aşı Turkovac'ın FAZ3 çalışmalarına ilişkin Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin de onay aldığı müjdesini verdi.