Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

AA / Cebrail Karabulut - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Oktay, burada Türkiye'den gelen sağlık personeliyle sohbet etti. Hastanede incelemelerde bulunan Oktay, yetkililerden bilgi aldı. Oktay, ayrıca yerli aşı Turkovac'ın FAZ3 çalışmalarına ilişkin Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin de onay aldığı müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti
AA / Cebrail Karabulut - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti - Haberler
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