Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın PCR test sonucu negatif çıktı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın PCR test sonucu negatif çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın PCR test sonucu negatif çıktı
AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, PCR test sonucunun negatif çıktığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, PCR test sonucunun negatif çıktığını bildirdi.

Oktay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan PCR test sonucum hamdolsun negatif çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yakından ilgilenen, dualarını esirgemeyen ve iyi dileklerini ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Hekim ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri

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