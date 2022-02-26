Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Hocalı'da hayatını kaybedenleri katliamın 30'uncu yılında andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hocalı katliamının 30'uncu yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hocalı'da 30 yıl önce yaşanan vahşet hala yüreklerimizi dağlamaya devam ediyor. Ermeni zulmünde hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Unutmadık, unutmayacağız." ifadelerini kullandı.