Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Gaziler Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19 Eylül Gaziler Günü'nü tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletini ve milletini canından önde tutan kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan ve vazife aşkıyla göğsünü siper eden tüm gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.