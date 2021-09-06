Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021-2022 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021-2022 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Sevgili öğrenciler, biliyorum okulunuzu, öğretmenlerinizi, arkadaşlarınızı çok özlediniz. Emin olun, onlar da sizi özledi. Nihayet bugün kavuşuyorsunuz. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı, uğurlu olsun. Allah hepinize zihin açıklığı versin. Yaşasın okulumuz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı Açıklaması - Haberler
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