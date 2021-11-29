Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan vefat eden Mustafa Cengiz için taziye telefonu
AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 71 yaşında hayatını kaybeden eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 71 yaşında hayatını kaybeden eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Oktay, Mustafa Cengiz'in ailesine üzüntülerini ve baş sağlığı dileklerini ileterek, merhumun gerek Galatasaray'a gerekse de Türk sporuna hatırı sayılır katkılarda bulunduğunu kaydetti.
Sarper Cengiz de taziye dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a teşekkür etti.
AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri
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