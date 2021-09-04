Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü" paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü' paylaşımı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, İstiklal Mücadelemizin mihenk taşlarından Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü" paylaşımı - Haberler
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