Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "İstanbul" paylaşımı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "İstanbul" paylaşımı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'un fethinin 567'nci yılında Fatih Sultan Mehmed ve ordusunu rahmet ve minnetle andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan
29.05.2020 12:35 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:35

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul'un fethinin 567'nci yılında Fatih Sultan Mehmed ve ordusunu rahmet ve minnetle andı.

Oktay, fethin 567'nci yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

İstanbul'un fethinin yalnızca bir şehrin değil, ecdadın fetihler çağının dönüm noktası olduğunu vurgulayan Oktay, "İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde, peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olarak İstanbul'u miras bırakan Fatih Sultan Mehmed Han ve ordusundaki kahramanları rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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