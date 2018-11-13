Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Conte Tarafından Verilen Akşam Yemeğine Katıldı (2)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Conte Tarafından Verilen Akşam Yemeğine Katıldı (2)

- Libya Konferansı Libya Konferansının yapılacağı binadan detaylar Alınan güvenlik önlemlerinden detaylar Basın mensuplarının detayları İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den detay Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yemeğe gelişinde Conte ile tokalaşması PALERMO - Cumhurbaşkanı Yardımcısı...

- Libya Konferansı
Libya Konferansının yapılacağı binadan detaylar
Alınan güvenlik önlemlerinden detaylar
Basın mensuplarının detayları
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den detay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yemeğe gelişinde Conte ile tokalaşması PALERMO - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya Konferansı'na katılmak üzere İtalya'nın Palermo kentine geldi. Oktay, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte tarafından heyet başkanlarına verilen akşam yemeğine katıldı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et