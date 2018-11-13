Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Conte Tarafından Verilen Akşam Yemeğine Katıldı (2)

- Libya Konferansı

Libya Konferansının yapılacağı binadan detaylar

Alınan güvenlik önlemlerinden detaylar

Basın mensuplarının detayları

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den detay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yemeğe gelişinde Conte ile tokalaşması PALERMO - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya Konferansı'na katılmak üzere İtalya'nın Palermo kentine geldi. Oktay, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte tarafından heyet başkanlarına verilen akşam yemeğine katıldı.