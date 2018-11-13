Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Conte Tarafından Verilen Akşam Yemeğine Katıldı (2)
- Libya Konferansı Libya Konferansının yapılacağı binadan detaylar Alınan güvenlik önlemlerinden detaylar Basın mensuplarının detayları İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den detay Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yemeğe gelişinde Conte ile tokalaşması PALERMO - Cumhurbaşkanı Yardımcısı...
- Libya Konferansı
Libya Konferansının yapılacağı binadan detaylar
Alınan güvenlik önlemlerinden detaylar
Basın mensuplarının detayları
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den detay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yemeğe gelişinde Conte ile tokalaşması PALERMO - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya Konferansı'na katılmak üzere İtalya'nın Palermo kentine geldi. Oktay, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte tarafından heyet başkanlarına verilen akşam yemeğine katıldı.