Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çekya Başbakanı Babis ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile görüştü.

Libya Konferansı kapsamında Palermo'da bulunan Oktay, Babis ile konferansın düzenlendiği Villa Igiea Otel'de bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, iki ülkenin siyasi ve ekonomik ilişkileri ele alındı.

Suriye ve Ortadoğu'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, özellikle terörün her türlüsüne karşı kararlı mücadelenin önemi vurgulandı.

Görüşmede, Türkiye ve Çekya'nın yürüttüğü ortak projelerin tamamlanması ve yeni projelerin belirlenerek hayata geçirilmesi konusunda mutabık kalındı.