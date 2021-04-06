Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Hiç kimsenin bembeyaz o üniformayı kirletmeye hakkı yoktur"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı tarafından karşılanması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı'nı ziyaretinin ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı tarafından karşılanması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı'nı ziyaretinin ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)

Oktay: "Hiç kimsenin hele hele 'emekli' diye eski üniformalarını, bembeyaz o üniformayı kirletmeye hakkı yoktur. Biz üniformalı teröristleri gördük 15 Temmuz'da... Nasıl gereğini yaptıksa bugün de gereğini tereddütsüz yaptık ve yapacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu