Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), TÜBİTAK ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanları ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

Toplantıda, Kayseri Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından geliştirilen ve Faz 3 çalışmaları devam eden TURCOVAC ile Faz 2 aşılamaları tamamlanan ODTÜ/BİLKENT üniversiteleri öğretim üyeleri Prof. Dr. Mayda Gürsel ve Prof. Dr. İhsan Gürsel tarafından geliştirilen VLP türündeki aşıda katedilen ilerlemeler gözden geçirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında 'Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı' yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında 'Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı' yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında 'Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı' yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında 'Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı' yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı" yapıldı - Haberler
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