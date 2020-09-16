Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TEPAV Direktörü Güven... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Direktörü Güven Sak'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Direktörü Güven Sak'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 1 saat süren kabulde, TEPAV'ın Orta Anadolu özelinde hazırladığı "Yerelden Kalkınma Projeleri" hakkında bilgi aktarıldığı belirtildi. Kaynak: AA