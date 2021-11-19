Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya heyetini kabul etti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya heyetini kabul etti

AA / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Koni ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed el-Haddad'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Koni ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed el-Haddad'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

AA / Abdullah Yasin Güler - Son Dakika Haberleri

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