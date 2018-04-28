Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne Doğru

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürlüğünde yöneticilik görevinden istifa eden Mustafa Canbey, AK Parti Balıkesir Milletvekilliği için aday adaylığını açıkladı.

AK Parti İl Başkanlığına gelen Canbey, aday adayı olmak için İl Başkanı Hasan Demiraslan'a başvuru evraklarını teslim etti.

Canbey, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, aday adaylığının vatana, millete ve Balıkesir'e hayırlı olmasını diledi.

Geçmiş dönemlerde Balıkesir'de saha çalışmaları yaptığını belirten Canbey, "Balıkesir'i iyi tanıdığımı, iyi bildiğimi, Balıkesir insanını iyi bildiğimi düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde yine bizlere görev verilirse, teşkilatımız tarafından, Genel Merkezimiz tarafından yine bu görevi en iyi şekilde, layıkıyla yerine getireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Balıkesir'in güzel bir şehir olduğunu vurgulayan Canbey, şöyle konuştu:

"Daha önceki kampanya dönemlerinde ben Balıkesir için 'parlatılmamış pırlanta' tabirini kullanmıştım. Bu tabiri kullanmaya devam edeceğiz. Çünkü şehrimizin yıldızı yükseliyor, Balıkesir güçleniyor, Balıkesir gelişiyor. Önümüzdeki dönemde Balıkesir'in daha da gelişeceğini, daha da güçleneceğini hep birlikte göreceğiz. Şehrimizin özellikle AK Parti'ye önümüzdeki dönemde çok ciddi güç verme imkanı var. Çünkü Türkiye'nin 10 şehrinden birisi olma gibi bir hedefi var. Bir tarafımızda İzmir var, bir tarafımızda Bursa var, bir tarafımızda İstanbul var. Bunların ortasında olan bir şehir ve önümüzdeki dönemde eğer arzu ettiği kalkınmayı gerçekleştirebilirse bizim şehrimiz neden bir Bursa, neden bir İzmir olmasın? Bizde onlar gibi gelişebilir, kalkınabiliriz."

Demiraslan da Canbey'i tebrik ederek başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Canbey, basın toplantısına katılan gazetecilere karanfil dağıttı.