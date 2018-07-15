Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pensilvanya'daki Melunun Takiye, Hile ve Yalan Dolanla Büyük...
IHAAW222728-SIY/15-07-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pensilvanya’daki melunun takiye, hile ve yalan dolanla büyük bir gizlilik içinde büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik" dedi.
IHAAW222728-SIY/15-07-2018
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pensilvanya'daki melunun takiye, hile ve yalan dolanla büyük bir gizlilik içinde büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik" dedi. 15.07.2018 22: 27: 28 TSI
NNNN - İSTANBUL