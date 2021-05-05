Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü: Gündemde aşı var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü: Gündemde aşı var

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, koronayla mücadele ve aşı tedarik konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

"ÇOK SAYIDA AŞI İNŞALLAH GELECEK"

Söz konusu telefın görüşmesinde, Kovid-19'la mücadele ve Sputnik V aşısının tedariki konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen cuma namazı sonrasındaki açıklamasında, Sputnik V aşısıyla ilgili olarak, "Rusya'dan yaptığımız görüşmeler neticesinde Sputnik V aşısı inşallah geliyor, gelecek. Hatta gerekirse Sayın Başkan (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) ile de görüşmemizi yapacağız. Çok ciddi bir miktarda Sputnik V aşısı inşallah gelecek" ifadelerini kullanmıştı.

"PRATİK İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRMEYE HAZIRIZ"

Liderler Türkiye'deki epidemiyolojik durum ışığında Koronavirüs'ün yayılmasıyla mücadele konusunu detaylı bir şekilde ele alırken Putin, bu alandaki pratik işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

ORTAK ÜRETİMLE İLGİLİ İMKANLAR KONUŞULACAK

Sputnik V aşısının tedarikinin bu aydan itibaren en kısa sürece organize edilmesi üzerinde durulduğunu belirten Kremlin, Rus aşısının Türkiye'deki tesislerde ortak üretimiyle ilgili imkanlar üzerinde çalışma yapıldığını kaydetti.

TURİZM ALANINDA İKİ TARAFLI TRAFİK YENİDEN BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus tarafının verdiği destek için Putin'e teşekkür ederken taraflar, alınan salgınla mücadele önlemlerinin mevcut durumun ciddi bir şekilde iyileşmesini ve turizm alanındaki iki taraflı trafiğin yeniden başlamasını sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü: Gündemde aşı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz iftar ziyaretinde neler yaşandı? Yemeğe damga vuran 'anne' detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz iftar ziyaretinde neler yaşandı? Yemeğe damga vuran "anne" detayı
Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Aykut Erdoğdu'ya 250 bin liralık tazminat davası
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Murat Kurum Ersin Tatar Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Esra Erol Özcan Deniz Hakan Sabancı
Spor Gomes Caner Erkin Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü: Gündemde aşı var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 17:33:53. #1.14#

title