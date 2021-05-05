Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü: Gündemde aşı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, koronayla mücadele ve aşı tedarik konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

"ÇOK SAYIDA AŞI İNŞALLAH GELECEK"

Söz konusu telefın görüşmesinde, Kovid-19'la mücadele ve Sputnik V aşısının tedariki konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen cuma namazı sonrasındaki açıklamasında, Sputnik V aşısıyla ilgili olarak, "Rusya'dan yaptığımız görüşmeler neticesinde Sputnik V aşısı inşallah geliyor, gelecek. Hatta gerekirse Sayın Başkan (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) ile de görüşmemizi yapacağız. Çok ciddi bir miktarda Sputnik V aşısı inşallah gelecek" ifadelerini kullanmıştı.

"PRATİK İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRMEYE HAZIRIZ"

Liderler Türkiye'deki epidemiyolojik durum ışığında Koronavirüs'ün yayılmasıyla mücadele konusunu detaylı bir şekilde ele alırken Putin, bu alandaki pratik işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

ORTAK ÜRETİMLE İLGİLİ İMKANLAR KONUŞULACAK

Sputnik V aşısının tedarikinin bu aydan itibaren en kısa sürece organize edilmesi üzerinde durulduğunu belirten Kremlin, Rus aşısının Türkiye'deki tesislerde ortak üretimiyle ilgili imkanlar üzerinde çalışma yapıldığını kaydetti.

TURİZM ALANINDA İKİ TARAFLI TRAFİK YENİDEN BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus tarafının verdiği destek için Putin'e teşekkür ederken taraflar, alınan salgınla mücadele önlemlerinin mevcut durumun ciddi bir şekilde iyileşmesini ve turizm alanındaki iki taraflı trafiğin yeniden başlamasını sağlayacağını ifade etti.