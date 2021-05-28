Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafızlık icazet törenine katılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 'nde düzenlenen hafızlık icazet törenine katılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 'nde düzenlenen hafızlık icazet törenine katılıyor.
İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi "hafızlık icazet töreni" düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katılıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı