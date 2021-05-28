Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafızlık icazet törenine katılıyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafızlık icazet törenine katılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafızlık icazet törenine katılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 'nde düzenlenen hafızlık icazet törenine katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 'nde düzenlenen hafızlık icazet törenine katılıyor.

İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi "hafızlık icazet töreni" düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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