Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ve...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: AA
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