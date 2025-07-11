AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacağını belirterek, vatandaşları bu konuşmayı dinlemeye davet etti. Peki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi tarihi konuşması saat kaçta başlayacak?

CUMURBAŞKANI AÇIKLAMASINDA GENEL AF MI İLAN EDECEK?

AK Parti olarak 11 Temmuz Cuma günü "kampa gireceklerini", bunun "pazar gününe kadar devam edeceğini" söyleyen Çelik, Erdoğan'ın cumartesi günü yapacağı "tarihi konuşmayla" ilgili olarak, "...Bütün vatandaşlarımızı cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı o konuşmayı dinlemeye davet ediyorum," ifadelerini kullandı.

Çelik'in gündeminde PKK'nın silah bırakma kararı almasıyla devam eden "yeni çözüm sürecine" ilişkin son gelişmeler vardı. Program moderatörünün, "Terörsüz Türkiye süreci vatandaşta karşılık buldu mu?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza olağanüstü bir güven var. Sayın Devlet Bahçeli'ye olağanüstü bir güven var. Yani sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın Devlet Bahçeli'nin millet ve devlet aleyhine bir iş yapmayacağı konusunda zaten kesin bir kanaat söz konusu."

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuyla ilgili komisyon kurulmasının planlandığı bu yeni süreç hükümet tarafından 'Terörsüz Türkiye' kavramıyla tanımlanıyor.

TARİHİ KONUŞMA SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi tarihi konuşmasının saati açıklanmadı ama sabah saatlerinde açıklamanın yapılması bekleniyor.