CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Afganistan ve İran'da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğunu, bu bakımdan İran'la temas halinde olduklarını ve İran'la sınırlarda ilave önlemler aldıklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, göç konusunda iş birliğinin karşılıklı anlayış ve çıkarlara dayalı olarak ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, görüşmede, her iki ülkede yaşanan orman yangınları dolayısıyla karşılıklı olarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de orman yangınlarını kontrol altına aldıklarını, Yunanistan'ın orman yangınlarıyla mücadelesine de katkı vermeye hazır olduklarını belirtti. 

Ekonomik ve ticari ilişkilere dair Ortak Eylem Planında yer alan mekanizma ve projeler noktasında ilgili kurumlar arasındaki toplantıların başlamasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantılarını yeniden canlandırmak gerektiğini dile getirdi.Afganistan'ın bir kez daha kritik bir dönemden geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da yumuşak bir geçiş olmasını temenni ettiklerini, kurulacak yeni hükümetin Afgan halkının çeşitliliğini yansıtacak şekilde kapsayıcı ve temsil edici olması gerektiğini, Taliban'ın bazı Cumhuriyet liderleriyle geçiş dönemi için görüşmelerde bulunmasını bu bakımdan umut verici bulduklarını ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'da geçiş dönemi tesis edilemezse, zaten üst seviyelere ulaşan göç baskısının daha da artacağına, bu durumun herkes için ciddi bir meydan okuma teşkil edeceğine dikkati çekti. Avrupa Birliği'nin Afgan halkına Afganistan'da ve Afganistan'a komşu ülkelerde, özellikle İran'da yardım etmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan ve İran'da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğunu, bu bakımdan İran'la temas halinde olduklarını ve İran'la sınırlarda ilave önlemler aldıklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, göç konusunda iş birliğinin karşılıklı anlayış ve çıkarlara dayalı olarak ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

 Avrupa Birliği'nden 18 Mart Mutabakatından kaynaklanan yükümlülüklerini samimi bir şekilde yerine getirmesini beklediklerini belirten  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi güvenli üçüncü ülke ilan etmenin uluslararası yükümlülükleri ortadan kaldırmadığını, bu konuda samimi bir işbirliği sergilenmesini beklediklerini ifade etti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmesinde, Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmesinde, Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular...
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ - Haberler
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