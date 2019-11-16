Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YPG ve PYD'yi 'Kürt' diye tanımlamak saygısızlığın daniskasıdır, onlar...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde konuştu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YPG ve PYD'yi 'Kürt' diye tanımlamak saygısızlığın daniskasıdır, onlar teröristtir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal teröristlerle beraber yürüdü. PKK ile beraber yürüdü, PKK'nın destekleriyle beraber yürüdü ve bu gerçekler belgelerle, filmlerle her şeyiyle elimizde."
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YPG ve PYD'yi 'Kürt' diye tanımlamak saygısızlığın daniskasıdır, onlar...