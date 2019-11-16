Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YPG ve PYD'yi 'Kürt' diye tanımlamak saygısızlığın daniskasıdır, onlar...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YPG ve PYD'yi 'Kürt' diye tanımlamak saygısızlığın daniskasıdır, onlar...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde konuştu.

16.11.2019 16:45 | Son Güncelleme: 16.11.2019 16:55

'ın konuşması

İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YPG ve PYD'yi 'Kürt' diye tanımlamak saygısızlığın daniskasıdır, onlar teröristtir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal teröristlerle beraber yürüdü. PKK ile beraber yürüdü, PKK'nın destekleriyle beraber yürüdü ve bu gerçekler belgelerle, filmlerle her şeyiyle elimizde."

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "YPG ve PYD'yi 'Kürt' diye tanımlamak saygısızlığın daniskasıdır, onlar...
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