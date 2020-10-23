Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllar boyu demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin beşiği olarak anılan Avrupa, bugün ne yazık ki farklılıklarıyla...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllar boyu demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin beşiği olarak anılan Avrupa, bugün ne yazık ki farklılıklarıyla...

23.10.2020 21:49 | Son Güncelleme: 23.10.2020 21:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllar boyu demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin beşiği olarak anılan Avrupa, bugün ne yazık ki farklılıklarıyla savaşan bir yapıya bürünmüştür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yıllar boyu demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin beşiği olarak anılan Avrupa, bugün ne yazık ki farklılıklarıyla savaşan bir yapıya bürünmüştür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Fidan

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