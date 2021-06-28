Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapay zekada strateji çalışmamızı paylaşacağız (2)

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GÖLBAŞI BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı'nda bulunan TÜRKSAT Genel Müdürlüğü'ndeki '5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'nin ardından Gölbaşı Belediyesi'ni ziyaret etti.

GÖLBAŞI BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı'nda bulunan TÜRKSAT Genel Müdürlüğü'ndeki '5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'nin ardından Gölbaşı Belediyesi'ni ziyaret etti. Erdoğan'ı, Gölbaşı Belediye Başkanı MHP'li Ramazan Şimşek karşıladı. Şimşek ile makamında bir süre görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından AK Parti Genel Merkezi'ne geçti. Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç