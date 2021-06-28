Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapay zekada strateji çalışmamızı paylaşacağız (2)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapay zekada strateji çalışmamızı paylaşacağız (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapay zekada strateji çalışmamızı paylaşacağız (2)
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika

GÖLBAŞI BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı'nda bulunan TÜRKSAT Genel Müdürlüğü'ndeki '5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'nin ardından Gölbaşı Belediyesi'ni ziyaret etti.

GÖLBAŞI BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı'nda bulunan TÜRKSAT Genel Müdürlüğü'ndeki '5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'nin ardından Gölbaşı Belediyesi'ni ziyaret etti. Erdoğan'ı, Gölbaşı Belediye Başkanı MHP'li Ramazan Şimşek karşıladı. Şimşek ile makamında bir süre görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından AK Parti Genel Merkezi'ne geçti. Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık ediyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapay zekada strateji çalışmamızı paylaşacağız (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapay zekada strateji çalışmamızı paylaşacağız (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu Açıklaması
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapay zekada strateji çalışmamızı paylaşacağız (2) - Haberler
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