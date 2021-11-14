Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yabancı ülke büyükelçiliklerini ağlama duvarına çevirenlerin bırakın Türk demokrasisini kendi partilerine bile faydası... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yabancı ülke büyükelçiliklerini ağlama duvarına çevirenlerin bırakın Türk demokrasisini kendi partilerine bile faydası...

AA / İzzet Taşkıran - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yabancı ülke büyükelçiliklerini ağlama duvarına çevirenlerin bırakın Türk demokrasisini kendi partilerine bile faydası dokunmaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yabancı ülke büyükelçiliklerini ağlama duvarına çevirenlerin bırakın Türk demokrasisini kendi partilerine bile faydası dokunmaz."

Erdoğan'dan Türk dünyasına dikkat çeken mesaj: Güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır

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 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde konuştu: (1)

AA / İzzet Taşkıran - Son Dakika Haberleri

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