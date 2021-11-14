Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yabancı ülke büyükelçiliklerini ağlama duvarına çevirenlerin bırakın Türk demokrasisini kendi partilerine bile faydası...
AA / İzzet Taşkıran - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yabancı ülke büyükelçiliklerini ağlama duvarına çevirenlerin bırakın Türk demokrasisini kendi partilerine bile faydası dokunmaz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yabancı ülke büyükelçiliklerini ağlama duvarına çevirenlerin bırakın Türk demokrasisini kendi partilerine bile faydası dokunmaz."
AA / İzzet Taşkıran - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet