Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine ABD başkenti Washington'a geldi.

13.11.2019 02:06 | Son Güncelleme: 13.11.2019 02:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı , ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine ABD başkenti 'a geldi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, Washington Andrews Hava Üssü'ne iniş yaptı. Erdoğan'ı, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Protokol Genel Müdürü Cam Henderson karşıladı.


Kaynak: DHA
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