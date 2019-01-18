Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuella Devlet Başkan Yardımcısı El Aissami'yi Kabul Etti
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Venezuella Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami Kabulden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami'yi kabul etti.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Venezuella Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami
Kabulden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami'yi kabul etti
Kaynak: AA