Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuella Devlet Başkan Yardımcısı El Aissami'yi Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuella Devlet Başkan Yardımcısı El Aissami'yi Kabul Etti

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Venezuella Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami Kabulden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami'yi kabul etti.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Venezuella Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami
Kabulden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami'yi kabul etti

Kaynak: AA
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