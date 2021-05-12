Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile İsrail saldırılarını görüştü! Bölgeye koruma gücü gönderilmesini önerdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Kudüs'te yaşananlar hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi önerisini Putin'e iletti.

İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerilim devam ederken, bölgeyle ilgili nasıl bir yol izleyeceği en çok merak edilen iki lider bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen görüşmede başta İsrail ve Filistin arasında yaşananlar olmak üzere Türkiye'nin sipariş ettiği Sputnik V aşısının sevkiyatı hakkında konuları ele alındı.

"FİLİSTİN'E KORUMA GÜCÜ GÖNDERİLMELİ"

İki lider arasındaki görüşmenin detayları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Erdoğan'ın, Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi üzerinde çalışılması gerektiği önerisini Putin'e ilettiği öğrenildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, iki ülkenin Kudüs meselesinde hem fikir olduğu detayına yer verilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e Türkiye ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler'de tüm bu konularda yakın işbirliği sergileyeceğine inandığını söylediği belirtildi.

"HEMFİKİR OLDUĞUMUZU GÖSTERMELİYİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e ilettiği bir diğer konu ise ortak tavır noktasında oldu. Erdoğan' görüşmede, Türkiye ve Rusya'nın Kudüs'te yaşanan gelişmeler konusunda hemfikir olduğunun gösterilmesinin önemli bir mesaj teşkil ettiğine dikkati çekti.

Diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Putin de Türk halkının Ramazan Bayramını kutlayarak, sağlık, mutluluk ve esenlik temennisinde bulundu.