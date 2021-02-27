Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın el ele tutuştukları romantik fotoğrafın hikayesi

Emine Erdoğan'ın eşinin doğum gününe özel paylaştığı fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı. Romantik poz, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nı devraldığı 28 Ağustos 2014 tarihinden 2 gün sonra Çankaya Köşkü'nde çekildi. Erdoğan çekim aralarında dinlenirken spontane bir şekilde el ele tutuştukları o anı, fotoğrafçı ölümsüzleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 67 yaşına girdi. Türkiye'den ve dünyanın pek çok yerinden on binlerce kişi sosyal medya aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Bunlardan biri de eşi Emine Erdoğan oldu. Twitter'daki kişisel hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile el ele tutuştukları bir fotoğraf paylaşan Emine Erdoğan, fotoğrafın altına "İyi ki doğdun" notunu ekledi.

Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan fotoğrafın hikayesini kaleme alan Hürriyet gazetesi yazarlarından Özgür Altuncu, fotoğrafın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nı devraldığı 28 Ağustos 2014 tarihinden 2 gün sonra 30 Ağustos günü Çankaya Köşkü'nde çekildiğini aktardı.

İşte Altuncu'nun yazısındaki ilgili kısım;

25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece saat 00.01'de sosyal medya hesabından Erdoğan'ın elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşan Emine Erdoğan, "İyi ki doğdun" diye yazdı. İlk kez yayınlanan fotoğraf, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nı devraldığı 28 Ağustos 2014 tarihinden 2 gün sonra 30 Ağustos günü Çankaya Köşkü'nde çekildi.

Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı forsuyla fotoğraflarının çekildiği gün kendisine eşi de eşlik etmişti. Erdoğan çekim aralarında dinlenirken spontane bir şekilde Emine Erdoğan ile el ele tutuştukları o anı Cumhurbaşkanlığı fotoğrafçısı Murat Çetinmühürdar ölümsüzleştirmişti.