Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gitti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gitti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne gitti.

12.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gitti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gitti

Kaynak: İHA

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