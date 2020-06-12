Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gitti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne gitti.
12.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne gitti
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne gitti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne gitti.
Kaynak: İHA