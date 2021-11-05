Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor

Ümraniye Millet Bahçesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Törende açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bugün hizmete açtığımız Hekimbaşı Millet Bahçemiz, Ümraniye'nin sembol alanlarından bir tanesi haline gelecektir. Hedefimiz 2023 yılında 404 millet bahçesinin tamamını bitirmektir. Bunlardan 11'ini tamamlayarak hizmete sunduk." dedi.

"İSTANBUL'A 43 MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK"

"İstanbul'a 43 millet bahçesi kazandıracağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Yeşil Kalkınma Devrimi doğrultusunda İstanbul'u, içinde yaşayanların hayat kalitesini yükseltecek hizmetlerle tanıştırmak için kolları sıvadık."

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün hizmete açtığımız Hekimbaşı Millet Bahçemiz, Ümraniye'nin sembol alanlarından bir tanesi haline gelecektir. Etrafı gecekondularla kuşatılmış, çamur deryası, görüntüsü sefil insanı mutsuz bir İstanbul'u küresel bir merkez haline getirmeyi başardık. Yeşil Kalkınma devrimi doğrultusunda İstanbul'un kalitesini artırmak için kolları sıvadık. Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alana sahip Millet Bahçesi'ni hizmete açtık.

"EN BÜYÜK PROJEMİZ ATATÜRK HAVALİMA'NIN YAPILACAK BAHÇE OLACAK"

En büyük projemiz Atatürk Havalimanı'na yapacağımız Millet Bahçesi olacaktır. Burası dünyadaki şehir parkları arasında ilk sıralarda yer alacaktır."

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