Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı'nın babasının cenaze namazına katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı'nın babasının cenaze namazına katıldı

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede 88 yaşında vefat eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım'ın cenaze namazına katıldı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.Cenaze töreni Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde yapıldı. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve ailesi taziyeleri kabul etti.

ERDOĞAN TÖREN SONRASI VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Cenaze törenine, Yıldırım'ın yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, namazın ardından cami dışında bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

NAMAZA YOĞUN KATILIM VARDI

Namaza, Yıldırım'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı'nın babasının cenaze namazına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı'nın babasının cenaze namazına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Belediye Başkanı'nın babasının cenaze namazına katıldı
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Abdullah Karlidag
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