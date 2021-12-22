Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkovac aşısı acil kullanım izni törenine canlı bağlantıyla katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Prof. Dr. Ateş Kara'nın konuşması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması Aykut Özdarendeli'nin konuşması Erhan Akdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TURKOVAC aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Prof. Dr. Ateş Kara'nın konuşması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması
Aykut Özdarendeli'nin konuşması
Erhan Akdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TURKOVAC aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması törenine katıldı. (2)