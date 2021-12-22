Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkovac aşısı acil kullanım izni törenine canlı bağlantıyla katıldı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkovac aşısı acil kullanım izni törenine canlı bağlantıyla katıldı

AA - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Prof. Dr. Ateş Kara'nın konuşması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması Aykut Özdarendeli'nin konuşması Erhan Akdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TURKOVAC aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Prof. Dr. Ateş Kara'nın konuşması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması

Aykut Özdarendeli'nin konuşması

Erhan Akdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TURKOVAC aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması törenine katıldı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkovac aşısı acil kullanım izni törenine canlı bağlantıyla katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkovac aşısı acil kullanım izni törenine canlı bağlantıyla katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkovac aşısı acil kullanım izni törenine canlı bağlantıyla katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkovac aşısı acil kullanım izni törenine canlı bağlantıyla katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkovac aşısı acil kullanım izni törenine canlı bağlantıyla katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turkovac aşısı acil kullanım izni törenine canlı bağlantıyla katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil kullanım onayı alan TURKOVAC'ın seri üretimine başlanması töreninde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acil kullanım onayı alan TURKOVAC'ın seri üretimine başlanması töreninde konuştu Açıklaması

 Sağlık Bakanı Koca TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını açıkladı: (1)

Sağlık Bakanı Koca TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını açıkladı: (1)

 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız.'

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız."

AA - Son Dakika Haberleri

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