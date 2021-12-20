Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomide sınıf atlayacaksa harekete geçmenin tam vaktidir." - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomide sınıf atlayacaksa harekete geçmenin tam vaktidir."

AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (7)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomide sınıf atlayacaksa harekete geçmenin tam vaktidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomide sınıf atlayacaksa harekete geçmenin tam vaktidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomide sınıf atlayacaksa harekete geçmenin tam vaktidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomide sınıf atlayacaksa harekete geçmenin tam vaktidir.

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AA / Sıtkı İlanbey - Son Dakika Haberleri

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