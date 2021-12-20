Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomide sınıf atlayacaksa harekete geçmenin tam vaktidir."
AA / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (7)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomide sınıf atlayacaksa harekete geçmenin tam vaktidir."