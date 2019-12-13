Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Çolak'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Çolak'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ve üyelerini kabul etti.

13.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Çolak'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı , Türk Eczacıları Birliği Başkanı ve üyelerini kabul etti.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da bulundu.

Kaynak: AA
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