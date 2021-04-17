Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 28'inci yılında kabri başında anılan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için Kur'an-ı Kerim okudu. Erdoğan'ın bu sırada bir hayli duygulandığı dikkatlerden kaçmadı.

Türk siyasetine damga vuran isimlerden 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28'inci yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle kabri başında anıldı.

ERDOĞAN'IN DUYGULANDIĞI GÖZLENDİ

Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal için Kur'an-ı Kerim okudu. Duygulandığı gözlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, duanın ardından Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ile bir süre sohbet etti. Erdoğan, daha sonra tören alanından ayrıldı.

EKREM İMAMOĞLU DA TÖRENDEYDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen törende, Özal ailesi üyeleri ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu
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