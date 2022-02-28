Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk...
AA, Barış Kılıç - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacak"
AA / Barış Kılıç - Güncel