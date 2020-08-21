Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi açıklayacağı Dolmabahçe'ye tekbirlerle uğurlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi açıklayacağı Dolmabahçe'ye tekbirlerle uğurlandı

Cuma namazını Eyüpsultan'da kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışı vatandaşların tekbirleri eşliğinde herkesin merakla beklediği müjdeyi açıklayacağı Dolmabahçe'deki ofisine uğurlandı.

21.08.2020 14:13 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin merakla beklediği müjdeyi açıklamak için Cuma namazını kıldığı Eyüpsultan'dan Dolmabahçe'deki ofisine geçti. Cami çıkışı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Erdoğan'ın aracına bindiği sırada vatandaşların tekbir getirmesi dikkat çekti.

"TÜRKİYE'DE YENİ BİR DÖNEM AÇILACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü açıklayacağını söylediği müjde için, "İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

VATANDAŞLAR TEKBİRLERLE UĞURLADI

Bugün saat 15:00'de Dolmabahçe'deki ofisinde yapacağı açıklama ile bahsi geçen müjdeyi açıklayacak olan Erdoğan, cuma namazını kıldığı Eyüpsultan'dan vatandaşların tekbirleri eşliğinde uğurlandı.

BAHSİ GEÇEN 'MÜJDE' DOĞAL GAZ REZERVİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdenin doğal gaz rezervi keşfi olduğu söyleniyor. Karadeniz'de Tuna-1 bloğunda bulunduğu öne sürülen doğal gaz rezervinin 800 milyar metreküp olduğu ve Türkiye'nin yaklaşık 20 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacağı söyleniyor. Bilindiği gibi; Karadeniz'de görevde olan Fatih sondaj gemisi, temmuz ayının sonundan bu yana Batı Karadeniz'de Türkiye kıyılarının yaklaşık 100 deniz mili kuzeyindeki Tuna-1 olarak bilinen arama bölgesinde faaliyet gösteriyor.

HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIMLAR GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeden önce Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden heyecanlandıran paylaşımlar geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; Necip Fazıl Kısakürek'in "Surda Bir Gedik Açtık" şiirinden şu dizeleri paylaştı: Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes,Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Müjdeler Olsun" hashtagiyle bir paylaşım yaptı. Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz. Sevinçte biriz. Hüzünde biriz. Bugün bir müjdemiz var. Heyecanda biriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi açıklayacağı Dolmabahçe'ye tekbirlerle uğurlandı

Manşet

Haberler

Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı Güncel
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı Ekonomi
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi Bakan Albayrak'ın yaptığı paylaşım milyonların heyecanına heyecan kattı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı Magazin
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım Güncel
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Cinsellik
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu Magazin
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Erdoğan'ın vereceği olası bir doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek
Erdoğan'ın vereceği olası bir doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Erdoğan'ın vereceği müjdeye dakikalar kala İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir paylaşım daha geldi
Erdoğan'ın vereceği müjdeye dakikalar kala İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bir paylaşım daha geldi
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Grönland'da 2019'da rekor düzeyde buzul eridi! Uzmanlar en korkutan senaryoyu paylaştı
Grönland'da 2019'da rekor düzeyde buzul eridi! Uzmanlar en korkutan senaryoyu paylaştı
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi CHP'li Tuncay Özkan da sabırsız: Çok seviniriz
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi CHP'li Tuncay Özkan da sabırsız: Çok seviniriz
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı
Evlenme vaadiyle gelmişti! Damadı 55 bin lira dolandırıp tuvaletin camından kaçtı
Silah kaçakçılığı baskınında nesli tükenmekte olan hayvanlar ele geçirildi
Silah kaçakçılığı baskınında nesli tükenmekte olan hayvanlar ele geçirildi
Evlerinde çıkan yangına müdahaleyi gözyaşları içinde izlediler
Evlerinde çıkan yangına müdahaleyi gözyaşları içinde izlediler
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı
Trabzon'da iki vatandaşın sağanaktan korunma yöntemi: kafaya poşet geçirmek
Trabzon'da iki vatandaşın sağanaktan korunma yöntemi: kafaya poşet geçirmek
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın 'Devlete kırgın mısınız?' sorusuna verdiği yanıt mest etti
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Muharrem İnce Vladimir Putin
Magazin Ozan Güven Demet Özdemir Sertab Erener Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Jose Sosa Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Dha Antalya Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi açıklayacağı Dolmabahçe'ye tekbirlerle uğurlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 14:22:51. #1.15#
title