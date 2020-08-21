Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi açıklayacağı Dolmabahçe'ye tekbirlerle uğurlandı Cuma namazını Eyüpsultan'da kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışı vatandaşların tekbirleri eşliğinde herkesin merakla beklediği müjdeyi açıklayacağı Dolmabahçe'deki ofisine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin merakla beklediği müjdeyi açıklamak için Cuma namazını kıldığı Eyüpsultan'dan Dolmabahçe'deki ofisine geçti. Cami çıkışı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Erdoğan'ın aracına bindiği sırada vatandaşların tekbir getirmesi dikkat çekti.

"TÜRKİYE'DE YENİ BİR DÖNEM AÇILACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü açıklayacağını söylediği müjde için, "İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

VATANDAŞLAR TEKBİRLERLE UĞURLADI

Bugün saat 15:00'de Dolmabahçe'deki ofisinde yapacağı açıklama ile bahsi geçen müjdeyi açıklayacak olan Erdoğan, cuma namazını kıldığı Eyüpsultan'dan vatandaşların tekbirleri eşliğinde uğurlandı.

BAHSİ GEÇEN 'MÜJDE' DOĞAL GAZ REZERVİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdenin doğal gaz rezervi keşfi olduğu söyleniyor. Karadeniz'de Tuna-1 bloğunda bulunduğu öne sürülen doğal gaz rezervinin 800 milyar metreküp olduğu ve Türkiye'nin yaklaşık 20 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacağı söyleniyor. Bilindiği gibi; Karadeniz'de görevde olan Fatih sondaj gemisi, temmuz ayının sonundan bu yana Batı Karadeniz'de Türkiye kıyılarının yaklaşık 100 deniz mili kuzeyindeki Tuna-1 olarak bilinen arama bölgesinde faaliyet gösteriyor.

HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIMLAR GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeden önce Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden heyecanlandıran paylaşımlar geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; Necip Fazıl Kısakürek'in "Surda Bir Gedik Açtık" şiirinden şu dizeleri paylaştı: Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes,Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Müjdeler Olsun" hashtagiyle bir paylaşım yaptı. Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz. Sevinçte biriz. Hüzünde biriz. Bugün bir müjdemiz var. Heyecanda biriz."