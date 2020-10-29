- Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti

29.10.2020 13:05 | Son Güncelleme: 29.10.2020 14:10

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında tebrikleri kabul etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde tebrikleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yüksek yargı organı temsilcileri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, yabancı misyon şefleri, Ankara protokolü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sundu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan tebrigat töreninde tokalaşma olmazken, mesafe ve maske kuralları çerçevesinde devlet erkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebriklerini iletti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrikleri kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DERYA YETİM

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