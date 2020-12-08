Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Büyükelçisini kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Büyükelçisini kabul etti

08.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 08.12.2020 01:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström'ü kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, Büyükelçi Staffan Herrström, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Herrström'ün eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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