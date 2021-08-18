Cumhurbaşkanı Erdoğan "Söylemeye gönlüm razı olmuyor" diyerek sordu: Biz ne zaman birlik olacağız?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Söylemeye gönlüm razı olmuyor" diyerek sordu: Biz ne zaman birlik olacağız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Söylemeye gönlüm razı olmuyor' diyerek sordu: Biz ne zaman birlik olacağız?
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yaşadığı yangın ve sel felaketleriyle ilgili konuştu. Erdoğan, "Söylemeye gönlüm razı olmuyor ama biz ne zaman bir ve beraber olacağız. Hep bir açık mı aranacak?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında gazetecilerden gelen soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemle ilgili açıklamalarının ardından sel ve yangın afetleriyle ilgili gelen soruları yanıtladı. Bu sırada dikkatleri üzerine toplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Söylemeye gönlüm razı olmuyor ama söylemem lazım" diyerek, "Biz ne zaman bir ve beraber olacağız?" diye sordu.

"HEP BİR AÇIK ARANIYOR"

Sürekli açık arandığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sel ve yangın afetleri yaşadık. Bakanlarımız bölgede çalışmalarını yürüttü. Benim şimdi söylemeye gönlüm varmıyor ama biz ne zaman birlik ve beraber olacağız. Sürekli bir açık arama çabası var. Sürekli bir eleştiri içerisindeler. Bizim bugünlerde bir ve beraber olmamız gerekiyor. Birlik ve beraberliğimizi geliştirmemiz gereken doğal afetlerde yalandan geri durmuyorlar. Yalan çarkını döndürüyorlar. Televizyonda konuşuyorlar, "Bir tane uçak görmedik" diyorlar, uçaklardan arkalarından geçiyor.

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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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