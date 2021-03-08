Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal faydanın gözetilmediği, katma değere dönüşmeyen, kalkınmaya fayda sağlamayan bir yatırım, eksik kalmış bir yatırımdır."
08.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal faydanın gözetilmediği, katma değere dönüşmeyen, kalkınmaya fayda sağlamayan bir yatırım, eksik kalmış bir yatırımdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sosyal faydanın gözetilmediği, katma değere dönüşmeyen, kalkınmaya fayda sağlamayan bir yatırım, eksik kalmış bir yatırımdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur