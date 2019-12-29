Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
29.12.2019 19:30 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Farmajo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Somali'de dün teröristlerce gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara şifa diledi.
(İHA)
Kaynak: İHA